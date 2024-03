Interesujące wnętrze i nietuzinkowy wygląd. Smartfon realme 12 Pro+ jest trochę jak kobieta

Jak można podsumować serię realme 12 Pro+? To smartfony które nie silą się na udawanie, że są flagowcami, choć wizualnie niejednego flagowca przyćmiewają z uwagi na śmiałe wzornictwo ze skórą ekologiczną i złotymi zdobieniami w roli głównej. Oprócz designu, kluczowym aspektem twórców były możliwości fotograficzne, zwłaszcza tryb portretowy. Jeśli często bawisz się aparatem, uwieczniasz na zdjęciach codzienne, ulotne chwile i dzielisz się nimi z innymi, a do tego lubisz bawić się filtrami i efektami filmowymi, to realme 12 Pro+ jest wartym uwagi wyborem. Zwłaszcza, że oferuje też płynne działanie, dobrą łączność i szybkie ładowanie baterii – rzeczy na co dzień nie do przecenienia. Słowem: to nowoczesny sprzęt za rozsądne pieniądze, zapewniający wszystko, co potrzebne, a do tego tak elegancki, że sięga się po niego z prawdziwą przyjemnością.