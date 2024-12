"Poddałam się metamorfozie u Mai Sablewskiej i widzę sporo krytyki co do stylu ubioru zwłaszcza finału..." - rozpoczęła swój post na Facebooku Karina Koch, która dała się poznać fanom dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia". Kobieta postanowiła odpowiedzieć na negatywne komentarze internautów.