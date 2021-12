Julia Dybowska jest dziewczyną milionera. Jej najnowsze zdjęcia zaniepokoiły fanów

Bardzo szczupła Julia Dybowska

Będąc na świeczniku, Julia Dybowska zawsze dbała o nienaganny wygląd i szczupłą sylwetkę. Na wielu zdjęciach eksponuje wystające obojczyki, szczupłe nogi i ręce oraz idealnie płaski brzuch. Ostatnio jednak Dybowska zdaje się być jeszcze szczuplejsza. Fani zwracają na to uwagę, jednak mają nadzieję, że to nie powód do zmartwień.