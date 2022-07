Internautka żali się na szwagra. Nazwał psa jej imieniem

"Początkowo moje dzieci uważały to za zabawne. Teraz nawet one twierdzą, że wujek zachował się nie w porządku. Kiedy spytałam się o powód, szwagier z żoną przyznał, że to tak piękne imię. Cała trójka uśmiechnęła się głupkowato, a mi zrobiło się przykro" - napisała forumowiczka.