Ioan Gruffudd porzucił żonę Alice Evans i dwie córki. Aktorka właśnie wyznała mu miłość

- Nigdy nie sądziłam, że to się nam przydarzy. Wciąż walczę, bo kocham nasze dzieci i wciąż kocham go, ale coś się stało w jego głowie i cokolwiek to jest, nie widzę szans, żeby do nas wrócił – wyznała. Aktorka dodała jednak, że mimo wszystko planuje przyszłość dla siebie i swoich dzieci.