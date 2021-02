Księżna Kate udzieliła poruszającego wywiadu. Zerwała z dotychczasowym wizerunkiem

Catherine Elizabeth Middleton stała się członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej 29 kwietnia 2011 roku, kiedy to w opactwie westminsterskim poślubiła księcia Williama. Jej mąż jest pierwszy w kolejce do tronu królewskiego, w związku z czym ślub z Kate śledziły na żywo miliony ludzi na całym świecie. Żona księcia, w przeciwieństwie do ukochanej jego brata Harry’ego – Meghan Markle, szybko zaskarbiła sobie sympatię poddanych. Wielu nazywa ją "następczynią królowej ludzkich serc – księżnej Diany”.