Irena Jagielska była twarzą "Dziennika Telewizyjnego". Z pracą musiała rozstać się z dnia na dzień

Irena Jagielska przyznała, że to bywanie w telewizji sprawiło, że dostała pracę. - Często poszukiwano prezenterek do prowadzenia różnych programów, np. do prowadzenia losowania Totolotka. I razem z inną modelką Małgosią Tomasi znalazłyśmy się na castingu i dostałyśmy się do programu. Przez jakiś czas prowadziłam to losowanie Totolotka. Byłam wtedy na drugim roku studiów – mówi Jagielska. Później została spikerką. W 1976 roku zaproponowano jej pracę etatową w redakcji publicystyki TVP. Ówcześni szefowie włączyli ją do zespołu "Dziennika Telewizyjnego", z czego nie była zadowolona, ale przeniesienie się do innej redakcji nie było już takie proste.