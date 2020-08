Iwona Cichosz niedawno została mamą. Opowiedziała, jak wyglądał poród w Norwegii

Iwona Cichosz rodziła w Norwegii

"Nastawiałam się bardzo na poród naturalny, ale niestety mieliśmy taką sytuację, a nie inną, to musiałam zgodzić się na cesarskie cięcie. Powodów nie będę podawać, bo to nie istotne w tym poście" – zaczęła.

Aktorka przyznała, że przez cały czas był przy niej mąż oraz tłumacz języka migowego norweskiego. Pomimo pandemii koronawirusa lekarze uszanowali prawo kobiety do dostępu do informacji i dbali o to, żeby Cichosz-Yggeseth rozumiała, co się dzieje.