Hartwich komentuje wyrok TK w sprawie aborcji. Co sądzi o Polkach?

Aborcja to temat, który nieustannie od kilku miesięcy wzbudza wielkie emocje. Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim mama Jakuba, który urodził się z porażeniem mózgowym, wyznała w programie "Newsroom", że przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego była za tzw. kompromisem aborcyjnym, który obowiązywał od 1993 roku. Jednak teraz uważa, że Polki powinny mieć prawo do samodzielnej decyzji o terminacji ciąży. – Odbyłam szereg rozmów z kobietami, dziewczynami, moje zdanie się zmieniło. Uważam, że dzisiaj one powinny decydować czy dokonają aborcji, czy nie. (…) Powinniśmy zaufać Polkom, kobiety są bardzo mądre – podkreśliła Hartwich.

