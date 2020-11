Izabela Janachowska przestrzega młode pary. Sama zaliczyła wpadkę

Prywatnie Janachowska jest żoną Krzysztofa Jabłońskiego, właściciela firmy, która zajmuje się produkcją świec. Para ma synka - Christophera. Janachowska bardzo dba o relacje z mężem. Wiele razy podkreślała, że to partner powinien szczególnie się starać o związek. "W tej dziedzinie jestem tradycjonalistką i uważam, że to mężczyzna powinien zdobywać kobietę, starać się, organizować niespodzianki i przejmować inicjatywę" – stwierdziła Izabela Janachowska w rozmowie z Faktem. "Choć to nie znaczy, że nigdy niczym męża nie zaskoczyłam! Wzrusza mnie kiedy mój mąż się cieszy, że to ja coś dla niego zrobiłam. Jesteśmy razem od 9 lat, więc trzeba mieć pomysły na walkę z rutyną" – szybko dodała na swoje usprawiedliwienie.