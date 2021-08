Izabela Małysz na planie spotu promującego ''Taniec z gwiazdami''. Postawiła na sukienkę podkreślającą talię

- Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" to dla mnie powrót do domu, do korzeni. Wracam jednak w zupełnie nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.