Lenka i Jan Klimentowie są szczęśliwym małżeństwem. Poznali się kiedy ona miała 10 lat, a on 25

W 2015 roku, podczas podróży do Puerto Rico, Jan Kliment postanowił oświadczyć się ukochanej. - Przewoziłem pierścionek zaręczynowy w … skarpetkach. Nie chciałem, aby Lenka go znalazła. Bałem się, czy walizka, w której schowałem pierścionek, dotrze do nas, do Puerto Rico. To był stresujący moment, ale teraz wspominam go z uśmiechem na twarzy – wspominał w rozmowie z WP Kobieta.