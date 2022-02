Jacek Kurski miał wypadek na nartach. W jakim jest stanie? "Wyglądało to groźnie"

Jacek Kurski wybrał się razem z żoną Joanną i córką Anną Klarą Teodorą na zimowy wypoczynek do Włoch, gdzie spotykała go bardzo nieszczęśliwa sytuacja. Kurski miał wypadek na nartach, a według osoby, która go widziała, wyglądało to naprawdę groźnie. W jakim jest stanie?