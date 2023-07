Jadą do hotelu. Przez tydzień nie wychodzą z łóżka

Sonia spakowała walizki i wyleciała na zasłużone wakacje. W samolocie zrobiła listę wycieczek, które chciała wykupić na miejscu. Po dotarciu do hotelu poczuła, że zmaga ją sen. - Zostawiłam bagaż w kącie pokoju i położyłam się na łóżku. To miała być krótka, regenerująca drzemka. Obudziłam się następnego dnia w południe. Przespałam 16 godzin - relacjonuje. Pierwszy raz od dłuższego czasu poczuła się zrelaksowana. Poszła przekąsić coś do bufetu i… wróciła do pokoju.