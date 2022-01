Jadła owsiankę przez 30 dni. Efekt przerósł jej najśmielsze oczekiwania

Płatki owsiane zawierają mnóstwo składników odżywczych. Dzięki nim nasz organizm przyswaja spore ilości cynku, potasu, wapnia, żelaza i magnezu. Co więcej, to doskonale źródło błonnika, dzięki któremu poczucie sytości zachowujemy na dłużej. Zdaniem dietetyków spożywanie płatków owsianych to idealnie rozwiązanie na zdrowe i pożywne śniadanie.