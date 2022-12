Jak często powinno się oddawać mocz? Ekspertka rozwiewa wątpliwości

– Jeśli trzymasz mocz przez dłuższy czas lub chodzisz do toalety częściej, to oba przypadki mogą prowadzić do dysfunkcji dna miednicy – powiedziała kobieta na wideo. Dodała także, że strumień powinien lecieć nieprzerwanie przez osiem do dziesięciu sekund, a po oddaniu moczu powinniśmy odczuwać ulgę związaną z wypróżnieniem, uczucie pustego pęcherza.