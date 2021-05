Wokół nietrzymania moczu narosło wiele mitów. "Warto przełamać wstyd i domagać się skutecznego leczenia"

Trzeba też wspomnieć o paleniu papierosów, które prowadzi do kaszlu, a ten z kolei do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, co również negatywnie wpływa na struktury dna miednicy. Podobnie jest z procesem defekacji. Jeśli pacjentka codziennie wyciska stolec używając tłoczni brzusznej, a nie oddaje go swobodnie w wyniku skurczów jelit, będzie prowadziło to w dłuższej perspektywie do uszkodzeń w obrębie dna miednicy.