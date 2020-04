Jak dbać o dłonie? Wprowadź proste zasady do domowej pielęgnacji rąk

Jak dbać o dłonie – wypróbuj kąpieli parafinowej

Bardzo dobrym pomysłem na pielęgnację dłoni w domu jest wypróbowanie kąpieli parafinowej. W końcu to jeden z zabiegów rekomendowanych przez większość salonów kosmetycznych. Gotowy zestaw kupisz online, co jeszcze bardziej zachęca do skorzystania z takiego zabiegu pielęgnacyjnego. Już po pierwszej kąpieli w parafinie zauważysz wyraźną różnicę – skóra twoich dłoni zostanie zregenerowana i ukojona. Jeśli borykasz się z przesuszoną i popękaną skórą na rękach, zabieg będzie dla ciebie prawdziwym wybawieniem. Nie tylko zadbasz o swoje dłonie, ale również wygładzisz naskórek.