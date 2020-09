WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne koronawirus edukacja + 2 koronawirus przedszkoleadaptacja Aleksandra Kisiel 1 godzinę temu "Jak ma płakać, to płakać będzie". Pandemia odsłania rutyniarstwo w przedszkolach Rozpoczęcie przedszkolnej kariery dla każdego 3-latka jest wyzwaniem. I zawsze towarzyszy mu stres. W tym roku jest on jednak ogromny i tylko częściowo związany z pandemią. Wytyczne GIS dla niektórych dyrektorów stały się wymówką, by zrezygnować z adaptacji. Byłam w jednej z takich placówek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przedszkola w czasie pandemii przechodzą test. Nie wszystkie zdają (PAP, Fot: Andrzej Grygiel) Gdzieś w okolicach marca zaczęłam rozglądać się za przedszkolem dla mojego syna. Miałam listę wymagań. Większość z nich spełniała publiczna placówka niedaleko naszego domu. Mój syn na szczęście się do niej dostał. A potem przyszła pandemia i wywróciła wszystko do góry nogami. Jednak nie panikowałam. Placówka miała świetne opinie, a dyrektorka z 37-letnim stażem, budziła moje zaufanie. Dlatego w sierpniu spokojnie czekałam na zebranie z rodzicami. Trochę zaniepokoił mnie fakt, że odbędzie się ono ostatniego dnia miesiąca, o godz. 16. Ale szłam na nie przekonana, że usłyszę, iż pomimo trudnej sytuacji, przedszkole zorganizowało dni adaptacyjne, mając świadomość, jak ważny jest ten początkowy okres dla całej przedszkolnej edukacji dzieci. Wytyczne GIS idealną wymówką Dość szybko i brutalnie zostałam sprowadzona na ziemię. Na początek, powołując się na wytyczne sanepidu, dyrektorka oświadczyła, że adaptacji zorganizować nie może. To nie jest prawda. Nie ma żadnego aktu prawnego, który zabraniałby rodzicom wstępu na teren przedszkola albo wprost zakazywał dyrektorom placówek zorganizowania dni adaptacyjnych z udziałem rodziców. Nauczycielka na osłodę powiedziała rodzicom, że może i nie będzie adaptacji, ale możemy wejść z dzieckiem do szatni. Hurra, nasze dzieci jednak trochę są ludźmi, skoro nie musimy ich, niczym paczek, zostawiać pod drzwiami. Sugestię, aby mimo wszystko zorganizować, choć namiastkę porządnej adaptacji, jeden czy dwa dni, podczas których maluchy będą mogły przyjść do placówki z rodzicem, zbyto komentarzem, że "dzieci, które mają płakać, płakać będą". Takie słowa z ust pedagoga z blisko 40-letnim stażem uważam za skandaliczne. Skoro bowiem uznajemy, że to, co się wydarzy, jest już z góry przesądzone, jaki jest sens wprowadzania dodatkowych środków ostrożności? Kto ma zachorować na COVID-19, ten zachoruje, a kto ma wpaść pod pociąg, wpadnie. Nie mówiąc już o tym, że negując zasadność przeprowadzania adaptacji ze wsparciem rodziców, nauczycielka dała sygnał, że albo nie jest na bieżąco z wiedzą dotyczącą rozwoju trzylatków, albo tę wiedzę ma w głębokim poważaniu. Adaptacja w przedszkolu: po co jest? Dalej było już tylko gorzej. Obecna podczas zebrania inna nauczycielka, która w edukacji zapewne również przepracowała parę dekad, wprost powiedziała, że brak adaptacji jest nauczycielom na rękę, bo rodzice tylko zawadzają, a cała adaptacja sprowadza się do tego, że rodzic kątem oka obserwuje nauczycieli. Bingo! Właśnie na tym polega adaptacja: na daniu szansy rodzicom, dzieciom i nauczycielom do poznania się i poobserwowania w różnych sytuacjach. To też moment, w którym dziecko i nauczyciel nawiązują więź. Dzieje się to szybciej, jeśli obok jest opiekun, który trzylatkowi daje poczucie bezpieczeństwa. Rodzic w przedszkolu jest jak uprząż do wspinaczki. Bez niej też da się wejść na szczyt, ale każdy krok wymaga większej kalkulacji i podszyty jest obawą. Dowody anegdotyczne w postaci opowieści o wnukach nauczycielki, które też podczas adaptacji płakały, nie uspokoiły mnie ani trochę. Oczywiście padł też nieśmiertelny tekst: "jak my chodziliśmy do przedszkola, to się nikt nie cackał i wyszliśmy na ludzi". Mam pewne wątpliwości, w kwestii tego wychodzenia na ludzi. Bo skoro z premedytacją fundujemy dzieciom rozwiązania jak sprzed 30 czy 40 lat, pamiętając ten płacz i gile po pas i słowa: "No nie maż się już", to chyba jednak nie wyszliśmy na ludzi. Pandemia cofnęła nas o 50 lat Siedząc na małym krzesełku w budynku z lat 70. czułam, że przeniosłam się do głębokiego PRLu. Przedszkole ma przechować dziecko do momentu powrotu rodzica z pracy, rodzic ma brać słowa nauczyciela za dogmat, a dziecko ma siedzieć cicho, bo życie jest ciężkie i im szybciej się tego nauczy, tym lepiej. Mam wrażenie, że pandemia i wprowadzone obostrzenia są wielkim sprawdzianem dla polskiej edukacji, zwłaszcza tej przedszkolnej. I niektórzy nauczyciele w tym sprawdzianie wykazują się niesamowitą inwencją i zaangażowaniem: spotykają się z dziećmi w przedszkolnym ogrodzie, nagrywają filmiki - wirtualne oprowadzania po przedszkolu, są w stałym kontakcie z rodzicami. Inni, z radością ogłaszają, że adaptacji nie ma i nie będzie, dzieci popłaczą i przestaną, a oni mogą się zająć ważniejszymi rzeczami: wymianą drzwi czy podłóg, przycinaniem roślinności w ogrodzie. Niestety, placówka, którą wybrałam dla mojego syna, tego egzaminu chwilowo nie zdaje. A na szukanie innej jest już za późno. Cenę jak zwykle poniosą dzieci. Ale kto by się tam nimi przejmował. W końcu nami też się nikt nie przejmował, a wyrośliśmy, ponoć, na ludzi. Przedszkola znów otwarte. Anna Zabielska: Dla małego dziecka ważna jest stałość Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl