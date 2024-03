Jak mrozić pieczarki? W ten sposób zachowają smak i jędrność

Mrożenie żywności. Czy można tak przechować pieczarki?

Na szczęście zamrozić możemy niemal wszystko: warzywa, owoce, przygotowane wcześniej dania, zupy, a nawet chleb. Jeśli odpowiednio podzielimy go na porcje, starczy na dłużej i na pewno się nie zepsuje, a my co kilka dni będziemy odmrażać kolejne kilka kromek. W ten sam sposób możemy również przechowywać pieczarki. W tym przypadku ważne jest jednak, aby zrobić to dobrze, inaczej stracą swoje wartości smakowe oraz teksturę. Odpowiedni trik pozwoli jednak cieszyć się nimi znacznie dłużej.