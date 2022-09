Jak nosić zamszowe kozaki? Sprawdź stylizacje, które zawsze robią wrażenie

Beżowe kozaki zamszowe w stylizacjach. Z czym je łączyć?

Modne kozaki w odcieniu nude to uniwersalna propozycja na wiele okazji. Będą dobrym dodatkiem do stylizacji w odcieniach beżu i brązu, ale możesz też nosić je do błękitnych jeansów, jak topmodelka Hailey Bieber czy do białych spodni, które od dawna nie są zarezerwowane wyłącznie na lato.