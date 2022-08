Te kurtki damskie będziemy nosić jesienią na okrągło! Top 4 modele na ten sezon, które upolujesz w sieciówkach

Moda i wygoda w jednym? Postaw na kurtkę w kratę!

Lubisz łączyć klasykę z wygodą? To świetnie się składa, bo doskonałym dodatkiem do jesiennych stylizacji są kurtki w kratę. Ponadczasowy print może ozdobić dowolny fason damskiego okrycia wierzchniego – od eleganckiej budrysówki, aż po sportową bomberkę. Znakomitym wyborem na nadchodzące miesiące jest również kurtka koszulowa w kratę, którą możesz pamiętać z poprzednich sezonów. Taki model pasuje i do codziennych looków, i do sukienek na randkę.