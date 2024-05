Wlej do zlewu i poczekaj. Wyżre pozostałości w rurach

Specjalne sitka umieszczane w opływie i uważanie na to, by resztki się do niego nie dostały, mogą nie uchronić naszego zlewu przed zatkaniem. Okazuje się, że nie zawsze musi się to wiązać z dzwonieniem po fachowca. Możemy do tego użyć specyfiku, który znajdziemy u siebie w kuchni. W dodatku często kosztuje on mniej niż 10 zł.

Jak odetkać zlew? Lepiej uważaj

O zatkany zlew wcale nie jest trudno. Wystarczy niedokładnie usunąć resztki z talerza, by w odpływie nagromadziły się opady. To właśnie one będą hamowały przepływ wody do kanalizacji. Nie bez znaczenia jest także to, co do niego wlewamy. Niektóre substancje mogą bowiem osadzać się rurach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wiele osób nie zdaje sobie również sprawy z tego, jak groźne może okazać się wylewanie do zlewu fusów po kawie. Niestety to również może doprowadzić do zatkania się jego odpływu.

Z tego samego powodu nie pozbywajmy się w ten sposób tłuszczu z patelni. Nie każdy wie, że ma on negatywny wpływ na system kanalizacji, a nawet na środowisko.

Jak przetkać zatkany zlew?

Zatkany zlew nie musi spędzać nam snu z powiek. Istnieje bowiem prosty i tani sposób, by sobie z nim poradzić. Wszystko, czego potrzebujemy, to płyn do mycia naczyń.

Wystarczy wlać go do odpływu i odczekać ok. 15 minut. Na sam koniec musimy już tylko spłukać go obficie wodą. Substancje zawarte w płynie do mycia naczyń powinny rozpuścić zebrany w rurach tłuszcz, co pomoże je odetkać.

Jeśli jednak problem wydaje się być znacznie poważniejszy, warto przed całym zabiegiem przepłukać odpływ zagotowaną wodą. Dopiero potem możemy nalać do zlewu płynu do mycia naczyń. W tym przypadku warto wlać go nieco więcej, tak by mieć pewność, że środek poradzi sobie z problemem.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl