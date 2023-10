Jak odkręcić termostat? Wiele osób popełnia błąd

Śnieżynka lub zero powodują, że termostat utrzymuje niewielką temperaturę w grzejniku, pozwalającą na to, by znajdująca się w nim woda nie zamarzła. Jedynka sprawi, że w pomieszczeniu zapanuje temperatura pomiędzy 12-13. stopniami. Dwójka będzie utrzymywać ok. 15 st. Celsjusza, trójka - pomiędzy 18 a 20, czwórka - między 22 a 24, a piątka pozwoli na osiągnięcie około 28 stopni.