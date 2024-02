Jak odświeżyć wczorajszego pączka? Wystarczy banalny trik

Po tłustym czwartku zostało nam kilka pączków? Często okazuje się, że nie są one tak świeże, jak pewnie byśmy tego chcieli. Można temu w prosty i do tego szybki sposób zaradzić. Zdradzamy aż trzy sprawdzone triki, dzięki którym w mig "odświeżysz" swojego pączka.

Tłusty czwartek to ostatni moment, aby przed wielkim postem objeść się do syta. Niektórzy nawet twierdzą, że osoby, które tego dnia nie zjedzą choć jednego pączka, skazują się w przyszłym roku na spore niepowodzenia.

Nic więc dziwnego, że nawet jeśli na co dzień trzymamy się rygorystycznej diety, pozwalamy sobie na tzw. "cheat day" (przyp. red. dzień, kiedy robimy ustępstwa od swojej diety).

Nie zawsze jest nam jednak dane zjeść pysznego, świeżutkiego pączka. Czasami musimy czekać na to nawet cały dzień, aż wrócimy z pracy, przez co może nie być już aż tak miękki. Zdarza się również, że kupimy ich zdecydowanie za dużo. Istnieje prosty sposób na "odświeżenie" ciastka, aby nadal smakowały wybornie.

Wszystko, czego potrzebujemy, to mikrofalówka. Umieszczamy w niej nasz przysmak, a następnie podgrzewamy przez kilka sekund, do momentu, aż wypiek z powrotem będzie miękki.

Jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, z powodzeniem sprawdzi się także folia spożywcza. Musimy tylko owinąć nią nasze wypieki.

Co ciekawe, do zabezpieczenia pączków sprawdzi się również papierowy ręcznik, w którym możemy umieścić nasze pączki. Dodatkowo jednak powinniśmy schować je w torebce, aby uniemożliwić dostanie się do środka powietrza.