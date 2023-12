Jak oszczędzać wodę i energię? Odpowiedzią są innowacyjne produkty codziennego użytku

Firma Procter & Gamble, aby dogłębnie zrozumieć potrzeby konsumentów i odpowiedzieć na nie jeszcze lepszymi rozwiązaniami, bardzo dokładnie przygląda się produktom swoich marek w całym cyklu ich życia. Zaczynając od surowców i procesu produkcyjnego aż do sposobu, w jaki są używane, co się dzieje z opakowaniem po ich zużyciu i jak są utylizowane. Takie podejście to metoda naukowa nazywana Life Cycle Assesment, która pomaga wprowadzić usprawnienia i innowacje tam, gdzie jest to potrzebne i dzięki temu obniżyć wpływ wywierany na środowisko. To dzięki tej metodzie eksperci wiedzą, że podgrzewanie wody odpowiada za nawet 60 proc. energii wykorzystanej w procesie prania i zachęcają konsumentów, by wykorzystywali mniej wody i energii na wykonywanie tej czynności.