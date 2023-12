Jak poprawnie oczyszczać twarz? "Test truskawki" pokazuje jedno

"Test truskawki" podbija TikToka

Na tikotokowym profilu Lucky To Be Skincere pojawił się filmik z "testem truskawki", który do tej pory obejrzało aż pięć milionów internautów. Autorka posmarowała owoc podkładem, a następnie próbowała zmyć go żelem do twarzy. Test pokazał, że resztki kolorowego kosmetyku pozostały na powierzchni owocu, który został porównany do cery i jej nieregularnej struktury.