Jak powstrzymać koty od obgryzania kwiatów? Wystarczy znać prosty trik

Czy mając kota, musimy zrezygnować z pięknych kwiatów na parapetach? Okazuje się, że niekoniecznie. Po pierwsze zadbajmy o rośliny, które nie będą szkodzić naszym pupilom. Po drugie postarajmy się zniechęcić zwierzaki do obgryzania ich liści. Jak to zrobić? Wystarczy to, co znajdziesz we własnej kuchni.