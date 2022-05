Jak poznać, że ktoś jest dobry w łóżku? Znaczenie ma ta liczba

Co to znaczy, że ktoś jest dobry w łóżku? To wyjątkowo subiektywne odczucie i doświadczenie, jednak ludzie starają się określić, co tak naprawdę oznacza. Z pomocą może przyjść ankieta, którą zrobił pewien serwis randkowy. Okazało się, że najistotniejsza jest pewna liczba.