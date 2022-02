"Nikt nigdy nie rozmawiał ze mną o seksie. Mama i babcia udają dziewice, a już dawno odchowały dzieci"

- To nie jest tak, że wystarczy jedna rozmowa, kiedy dziecko ma 17 czy 18 lat. Siadamy na kanapie, pokazujemy mu prezerwatywę i robimy wykład. Wtedy jest już na to za późno. Żeby porozmawiać z nastolatkiem na temat seksu, trzeba najpierw zastanowić się nad własną seksualnością. Nad tym, co chcemy przekazać i co sami myślimy o cielesności, relacjach i związkach. Dziecko musi nie tylko wiedzieć, jak dbać o własny komfort, ale także kiedy należy stawiać granice. To jest bardzo szeroki temat - przekonuje.