Jak pozbyć się mchu? Wylej na kostkę już dziś

Na szczęście nie potrzebujemy wielkich nakładów finansowych, aby pozbyć się mchu z chodników i kostki brukowej. Dobra wiadomość brzmi, że nie musimy w tym celu absolutnie nic kupować – najlepszy środek już mamy w domu. Wystarczy przejść się do kuchni po zwykły ocet. Mieszamy go w równych proporcjach z wodą, a następnie przelewamy do butelki z atomizerem. Gdy domowy preparat będzie gotowy, spryskujemy nim obficie mech i odczekujemy przynajmniej godzinę.