Domowe sposoby na chwasty. Tanie, proste i do tego ekologiczne

Prawdziwym zbawieniem może okazać się ocet spirytusowy, który najprawdopodobniej znajdziemy w niemal każdej kuchni. Jeśli nie, z łatwością kupimy go już nawet za mniej niż 5 złotych. Wszystko, co musimy zrobić to przelać go do butelki z atomizerem, a następnie opryskać nim chwasty.