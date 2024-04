Jak spędzić kreatywnie czas z przyjaciółkami? Mamy trzy sprawdzone propozycje

Praca, dzieci oraz nadmiar domowych obowiązków sprawiają, że mamy niewiele czasu dla swoich przyjaciółek. Gdy się spotkamy, zależy nam, aby zrobić wspólnie coś, co długo zostanie w naszej pamięci. Bez obaw — mamy kilka sprawdzonych propozycji.

Jak spędzić kreatywnie czas ze swoimi przyjaciółkami? Wydawać by się mogło, że teraz opcji mamy naprawdę sporo. Nie wiesz, na co się zdecydować? Przygotowałyśmy trzy formy aktywności, dzięki którym spotkanie z koleżankami stanie się jeszcze ciekawsze. Zainspirujesz się?

Zapach, który zrobicie samodzielnie

Zapachy ma ogromną moc, dlatego warto zgłębić wiedzę na ich temat. Pomocne mogą okazać się warsztaty aromaterapii z Alba 1913, które organizowane są już 6 czerwca w warszawskiej Elektrowni Powiśle.

W trakcie kameralnego spotkania będzie można poznać olejki eteryczne z portfolio marki. Oprócz tego uczestniczki dowiedzą się także, jak one powstają oraz poznają właściwości niektórych z nich. Podczas letniej edycji wydarzenia każdy skomponuje również własny zapach, co może okazać się nie tylko doskonałą zabawą, ale również inspirującym doświadczeniem. To idealny pomysł na spędzenie popołudnia.

Domowe SPA to zawsze dobry pomysł

Zazwyczaj nie potrzeba dużo, aby spędzić miło czas ze swoimi przyjaciółkami. W tym przypadku warto sięgnąć po sprawdzone sposoby, które pomogą nam się odprężyć po ciężkim dniu. Czas na domowe SPA — oczywiście w najlepszym towarzystwie.

Na liście potrzebnych rzeczy lądują ulubione maseczki na twarz. Warto postawić na produkty nawilżające i regenerujące, po których nasza skóra będzie wyglądać nie tylko świeżo, ale również promiennie. Raczej unikaj kosmetyków o działaniu oczyszczającym i ściągającym. Zostaw je na inny dzień.

Domowe SPA w gronie bliskich kobiet - jak przygotować taki wieczór? © Adobe Stock | Kamil Macniak

To jednak nie wszystko, o co powinniśmy zadbać. Jeśli spotkanie odbywa się w naszym domu, warto stworzyć także odpowiedni nastrój. Przydadzą nam się świeczki oraz świeże kwiaty, które nie tylko ozdobią pomieszczenie, ale również będą pięknie pachnieć, co może mieć wpływ na nasze zmysły.

Kuchnia prawdziwym sercem domu

Nie od dzisiaj wiadomo, że najwięcej dzieje się w naszych kuchniach, gdzie spotykamy się z bliskimi. Możesz wykorzystać tę przestrzeń, aby spędzić kreatywnie czas ze swoimi przyjaciółkami? Postanowiłyśmy wziąć przykład z Anny Lewandowskiej, która co roku wypieka wspólnie ze swoimi koleżankami pierniczki. My jednak pójdziemy o krok dalej.

Tym razem proponujemy przyrządzić wam wspólnie ulubioną pizzę. Kto wie, może któraś z was ma przepis na idealne ciasto? Jeśli nie, bez trudu znajdziecie go sieci. Musicie jedynie zaopatrzyć się w niezbędne składniki (pamiętajcie, że na zakupy również możecie wybrać się razem).

Kiedy macie już wszystko, co może wam się przydać, wystarczy już tylko rzucić się w wir gotowania przy akompaniamencie wesołej (najlepiej włoskiej!) muzyki. Gwarantujemy, że nie zabraknie nie tylko dobrej zabawy, ale również ciekawych rozmów. Zwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu będzie pyszna pizza.

Jeśli możecie pozwolić sobie na nieco większy wydatek, warto zapisać się na warsztaty robienia pizzy pod okiem profesjonalistów.

