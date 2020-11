Jak stosować olejek kamforowy do ucha? Znamy bezpieczne sposoby

Olejek kamforowy stosowany do ucha może przynieść ulgę w wielu dolegliwościach związanych z narządem słuchu. Ból ucha, stan zapalny, przewianie – jeśli borykasz się z takimi problemami, spróbuj zastosować olejek kamforowy do ucha.

Stosowanie olejku kamforowego do ucha może przynieść ulgę w bólu i przy stanach zapalnych. To tani i skuteczny sposób, o ile stosujemy go w bezpiecznie. Za buteleczkę olejku kamforowego zapłacimy w aptece około 6 zł, a starsza ona na długo.

Olejek kamforowy – jak powstaje

Ten olejek pozyskuje się przez destylację parą wodną drewna i korzeni cynamonowca kamforowego lub drzewa kamforowego z Borneo. Olejki z tych typów drzew mają podobne właściwości, różnią się nieco stężeniem aktywnych składników i aromatem.

Olejek kamforowy – kiedy pomoże?

Zastosowanie olejku kamforowego ma sens, kiedy jesteśmy przeziębieni. Olejek ma właściwości przeciwzapalne, antywirusowe, a także porządnie rozgrzewa. Ułatwia też oddychanie podczas kataru. Jego właściwości docenią sportowcy, bo niweluje bóle mięśni i stawów po intensywnych treningach lub w czasie choroby. Olejek kamforowy używany jest też przy produkcji niektórych kosmetyków. Znajdziemy go w odżywkach do włosów, maseczkach do twarzy czy peelingach.

Od lat olejek kamforowy wykorzystuje się w dolegliwościach ucha dzięki właściwościom przeciwzapalnym i znieczulającym. Przy bólu, przewianiu, w stanach zapalnych.

Olejek kamforowy – jak stosować przy bólu ucha?

Olejek kamforowy na pewno należy stosować ostrożnie. Należy pamiętać, że jeśli objawy nie ustąpią po trzech dniach, trzeba udać się do lekarza. Olejku nie można zakraplać bezpośrednio do aparatu słuchowego, to może podrażnić błonę bębenkową, która jest delikatna. U osób dorosłych olejek można stosować nierozcieńczony. Pamiętaj o tych trzech metodach.

Jak stosować olejek kamforowy do ucha?

Okłady na ucho – bezpieczne i łatwe w przygotowaniu. Wacik lub gazę należy nasączyć olejkiem i położyć na ucho. Po kilku minutach okład zdjąć

Nacieranie skóry wokół ucha – także bezpieczna metoda. Przed nałożeniem kilku kropel olejku na skórę, warto posmarować ją kremem natłuszczającym, żeby uniknąć podrażnienia. Olejek wsmarować w okolicę ucha, szczególnie część z tyłu małżowiny.

Okłady wewnątrz ucha – ta metoda nie jest polecana przez wszystkich lekarzy, dlatego należy stosować ją ostrożnie. Patyczek do ucha nasączamy olejkiem kamforowym i wkładamy do ucha, ale tak, żeby nie dotykał błony bębenkowej. Po kilku minutach wyjmujemy.

