Jak szybko powlec kołdrę? Genialny patent

Oblekanie wielkiej pościeli bywa irytujące, zwłaszcza jeżeli robimy to tuż przed snem. Zamiast odpoczynku fundujemy sobie kilkanaście minut szarpaniny. Co zrobić, aby błyskawicznie założyć poszewkę na kołdrę? Wystarczy ją wywrócić na lewą stronę, włożyć ręce do środka i przez materiał na końcu chwycić brzegi kołdry.