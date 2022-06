Jak uchronić się przed wampirem energetycznym? Unikaj takich zachowań

Pięć typów wampirów

Osoby określane mianem wampira energetycznego mogą się bardzo między sobą różnić. Dr Judith Orloff, autorka książki "Emotional Freedom: Liberate Yourself From Negative Emotions and Transform Your Life", rozróżniła pięć typów wampirów energetycznych. Pierwszy to narcyz - wszystko kręci się wokół niego. Jest w swoim mniemaniu najważniejszy, oczekuje uwagi i podziwu. Brakuje mu empatii i ma ograniczoną zdolność do bezwarunkowej miłości. Jeśli nie postawi na swoim, karze bliskich stosując taktykę cichych dni i chłodu emocjonalnego.