Jak usunąć plamy z jagód? Skorzystaj z domowych patentów na bezpieczne wywabianie

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na usunięcie plam z jagód jest namoczenie ubrania w mieszance z kwasku cytrynowego. Jak to zrobić? Wlej do miski letnią wodę i wsyp duże opakowanie kwasku, po czym zanurz w roztworze zabrudzone ubrania i pozostaw tak na godzinę. Jeśli po upływie tego czasu plama nadal jest widoczna, nic się nie martw – możesz wydłużyć czas moczenia nawet do 6 godzin. Następnie wystarczy, że upierzesz ubranie klasycznie i wysuszysz. Tym sposobem skutecznie usuniesz plamę z jagód.