Jak w czasie pandemii bezpiecznie dbać o relaks i zdrowie?

Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy odwiedzają Termy Maltańskie. To właśnie tutaj można spędzić aktywnie czas w Aquaparku, Świecie Saun czy podczas treningu na Basenach Sportowych i przy okazji zadbać o profilaktykę zdrowotną. Jednym z wielu miejsc relaksu i rehabilitacji jest basen z wodą geotermalną, w którym kąpiele zalecane są przy przewlekłych chorobach narządów ruchu i układu oddechowego, w okresie rekonwalescencji oraz w celu zwiększenia odporności ogólnej. Liczne hydromasaże oraz gejzery pozwolą zrelaksować się zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. A w przerwie między aktywnościami na Termach Maltańskich możemy udać się do Zielonego Zakątka. W tym urokliwym miejscu, nieco z dala od głównych atrakcji, spędzicie przyjemne chwile beztroski wśród zieleni, co zdecydowanie poprawi Wasz nastrój. Wygodne, wiszące fotele, niczym ogrodowe hamaki, będą kusić, abyście spędzili czas w słodkim i leniwym rytmie miłego próżnowania. Sielankowa aura tego miejsca aż unosi się w powietrzu i wciąga tak mocno, że nie będziecie chcieli go opuszczać przynajmniej do następnego lata.