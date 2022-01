Jak wybrać odkurzacz bezprzewodowy?

Higiena i utrzymanie w czystości – przy wyborze odkurzacza pionowego warto sprawdzić, jak wyglądają kwestie związane utrzymaniem urządzenia w czystości – pojemniki na kurz oraz filtry trzeba czyścić, by urządzenie służyło dłużej. W modeli Jet 90 dzięki praktycznie zaprojektowanemu pojemnikowi z systemem filtracji w prosty sposób możemy go opróżnić i utrzymać go w czystości. Zarówno pojemnik, jak i system filtrujący nadają się do mycia. Pojemnik można również opróżnić, odpinając go, bez odłączania go od rury.