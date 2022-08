Jak wyczyścić białe podeszwy w trampkach? Wystarczy jedna rzecz, którą z pewnością masz w domu

Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny, a wraz z nim konieczność zakupienia szkolnej wyprawki. Jednym z jej elementów często są buty, a wśród nich wciąż dużą popularnością cieszą się trampki. Nie ma się co dziwić, to stosunkowo niedrogie i wygodne obuwie, które przy okazji pasuje do wielu stylizacji, nie tylko szkolnych.