Jak wyczyścić telefon i etui? O tych miejscach niewielu z nas pamięta

Jak wyczyścić telefon?

Do czyszczenia ekranu świetnie sprawdzi się delikatna ściereczka z mikrofibry. Możemy delikatnie zwilżyć ją alkoholem izopropylowym lub płynem do mycia szyb. W przypadku obudowy mamy dwa wyjścia. Jeśli posiadamy telefon typu unibody, to podobnie jak w przypadku ekranu pomocny będzie delikatny materiał. A jeśli możemy ściągnąć obudowę, to bez problemu umyjemy ją pod bieżącą wodą z mydłem. Następnie zdezynfekujemy, a po wyschnięciu możemy założyć z powrotem. Do czyszczenia wejść słuchawkowych i portów powinniśmy użyć sprężonego powietrza.