Jak wyczyścić żelazko? Wypróbuj niezawodnych domowych patentów na przypalone urządzenie

Jak wyczyścić żelazko – najpopularniejsze metody

1. Ocet – lekko nagrzej żelazko, po czym je odłącz od prądu. Następnie umyj jego powierzchnię szmatką nasączoną octem. W razie większych zabrudzeń możesz dodać odrobinę sody oczyszczonej.

2. Roztwór octu z solą – do garnka wlej w równych proporcjach ocet i sól, po czym podgrzej, ale nie doprowadź do wrzenia. Zamocz szmatkę w roztworze i usuń osad, a na koniec przemyj czystą wodą.

3. Gazeta – na kawałek gazety nasyp sól. Prasuj fragment żelazkiem, aż zabrudzenie całkowicie zniknie.

4. Pasta z sody i octu – wymieszaj ze sobą dwie miarki sody z jedną miarką octu (pasta nie może być stosowana do żelazka z teflonu). Ostrożnie i w rękawiczkach nakładaj pastę za pomocą szmatki.

5. Folia aluminiowa – pognij folię i połóż na desce do prasowania, po czym rozprasuj ją żelazkiem.

6. Sok z cytryny – pocieraj płytę żelazka ściereczką nasączoną sokiem z cytryny.

7. Biały wosk – po lekko rozgrzanym żelazku pocieraj świecę, aby pozostał wosk. Usuń wosk miękką ściereczką, a na koniec prasuj szarą gazetę, która oczyści tłustą warstwę.