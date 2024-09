Jak wygląda wydziedziczenie dziecka? Można to zrobić tylko w konkretnych przypadkach

Zasady dziedziczenia są jasne. Jednak, aby pozostawić inną dyspozycję do zrealizowania po śmierci, spisuje się testament. Przede wszystkim wskazuje się w nim spadkobierców, którzy nie muszą być osobami z rodziny. Za sprawą takiego dokumentu można też kogoś wydziedziczyć, czyli pozbawić go prawa do zachowku.