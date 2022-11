Jak wyrwana z ram obrazu. Księżna Monako rozkwitła tej jesieni

Sukienki w kwiaty – duży wzór w natarciu

Duże wzory powracają. Mają też swoich miłośników. We wnętrzach dominują na tapetach, a w modzie na sukienkach maxi. O ile drobna łączka przypadnie do gustu większości, o tyle kwiaty XL nie grają do tej samej bramki co zupa pomidorowa – nie wszyscy wstąpią do ich fanklubu.