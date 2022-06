Księżna Charlene pojawiła się publicznie po chorobie. Wygląda coraz lepiej?

"Najsmutniejsza księżna świata"

Księżna Charlene, nazywana od lat "najsmutniejszą księżną świata", starała się pozować do zdjęć na Monte-Carlo Television Festival z widocznym, lecz delikatnym uśmiechem. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że mimo nieszczęśliwego małżeństwa, wszystko, co robi, robi z myślą o swoich dzieciach - Gabrieli i Jakubie. Czy faktycznie zdecyduje się pozostać u boku Alberta II na zawsze? Nie brakuje plotek, że książę ma jej za to płacić.