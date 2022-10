Jak zagęścić włosy? Wystarczy jeden produkt, a efekty zobaczysz już po trzech tygodniach

Aby przygotować wcierkę łyżkę ziarenek kozieradki zalać wrzątkiem (wystarczy ¾ szklanki) i odstawić do wystudzenia. Następnie przelać do buteleczki z aplikatorem i wetrzeć w skórę głowy. Wcierkę trzeba pozostawić na trzy godziny, a następnie umyć włosy jak zwykle. Czynność należy powtarzać co drugi dzień przez trzy tygodnie. Napar, którego nie zużyjemy od razu, należy przechowywać w lodówce. Co istotne – nie dłużej niż tydzień. Pierwsze efekty powinny być widoczne już po trzech tygodniach.