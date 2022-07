Jak zamaskować wystający brzuszek? Oto kilka genialnych trików stylistek

To nic nowego, że my kobiety jesteśmy bardzo krytyczne względem swoich ciał. Lubimy wręcz dopatrywać się niedoskonałości, które potem stają się źródłem kompleksów. Jednym z nich jest wystający brzuszek, który rzadko kiedy wynika z nadwagi. Jednak nadal się nim przejmujemy i staramy się sprawić, by zniknął. Na szczęście istnieją na to proste, sprawdzone metody. Śmiało mogą je wykorzystać kobiety, którym wystający brzuszek faktycznie odbiera pewność siebie.