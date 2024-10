Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Trzymaj się tej zasady

I choć miło jest siedzieć w ciepłym mieszkaniu, to wielu osobom sen z powiek spędza kwestia rachunków. Jak efektywnie ogrzać mieszkanie, nie wydając przy tym fortuny?

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto zmienić tryb okien z letniego na zimowy . Jak to zrobić? Wystarczy otworzyć okno na oścież, odszukać na ramie niewielką wypustkę i przekręcić ją o 90 stopni kombinerkami lub śrubokrętem.

Następnie warto sprawdzić skuteczność triku. Jeśli do zamkniętego okna przyłożysz dłoń i nie poczujesz żadnego przepływu powietrza, oznacza to, że zostało ono przestawione na tryb zimowy. Dzięki temu ciepło nie będzie uciekać z mieszkania.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Choć możemy rozpisywać się na temat wymyślnych trików domowych, to absolutną podstawą jest odpowiednia obsługa kaloryferów z termostatem. Urządzenie w zasadzie natychmiastowo reaguje na zmianę temperatury. Dlatego, jeśli nie chcesz, by twoje rachunki wystrzeliły w górę, zawsze zakręcaj kaloryfer w pomieszczeniu, które wietrzysz . Inaczej chłodne powietrze sprawi, że grzejnik podejmie próbę wyrównania temperatur i zacznie pobierać znacznie więcej energii, a rachunki automatycznie wystrzelą w górę.

Ponadto warto całkowicie zrezygnować z rozkręcania kaloryferów na piątkę. Bowiem ustawienie najwyższej wartości nie przyspieszy znacząco procesu ogrzewania mieszkania, a tylko wysuszy powietrze. Najlepiej ustawić termostat na trójkę , by kaloryfer trzymał stałą temperaturę 18-20 stopni Celsjusza, która jest najbardziej optymalna dla zdrowia człowieka, a przy okazji portfela.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!