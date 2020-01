WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne jak zrobić fale + 2 jak zrobić lokifale loki Joanna Kobylańska 31-12-2019 (13:06) Jak zrobić fale i loki w domu? Sposoby na efektowne fryzury bez użycia ciepła Masz proste z natury włosy i marzysz o zmianie? Nic trudnego, wystarczy nakręcić włosy w zaciszu własnego domu. Jeśli nie chcesz korzystać z lokówki czy prostownicy, istnieje wiele różnych rozwiązań, które nie wymagają użycia ciepła. Co prawda, nie zapewniają wymarzonego efektu od razu, ale są zdecydowanie bardziej bezpieczne dla włosów i wykazują większą trwałość. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (iStock.com) Fale i loki w domu można bez problemu stworzyć bez użycia ciepła. Nie musisz mieć nadzwyczajnych zdolności, aby uzyskać skręcone pasma. Poniżej znajdziesz sprawdzone pomysły na loki, które wyglądają znacznie naturalniej od tych kreowanych za pomocą lokówki. Wszystkie potrzebne narzędzia masz w domu, a to oznacza, że bez problemu wyczarujesz fale i loki na swojej głowie. Jak zrobić fale i loki w domu – sposób z wsuwkami Wsuwki, wsuwki i jeszcze raz wsuwki, to bez wątpienia jedna z popularniejszych metod skręcania włosów. Na pewno masz ich pod dostatkiem, jeśli masz długie pasma. Jak w takim razie z ich pomocą wykonać loki w domu? Przede wszystkim umyj włosy, a następnie pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Kiedy zauważysz, że kosmyki są lekko wilgotne, wówczas możesz przystąpić do działania! Pamiętaj, że włosy nie mogą być zbyt mokre, bo ich nie nakręcisz za pomocą wsuwek. Na pasma nałóż odrobinę kosmetyku, który utrwali efekt, np. pianki albo sprayu. Potem przejdź do rozdzielenia pasemek – ich grubość zależy od twoich preferencji. Małe loki wymagają cieńszych pasm, natomiast fale grubszych. Każdą przygotowaną w ten sposób partię owiń wokół palca, aby po zsunięciu przypominała pierścionek i przypnij wsuwką. Nawinięte włosy trzymaj około 3-4 godziny albo całą noc. Jak zrobić fale i loki w domu – sposób z ręcznikiem papierowym Na pewno ten sposób na domowe fale i loki jest nieco nietypowy, ale efekt końcowy na pewno przypadnie ci do gustu. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością wsuwek, jak najbardziej możesz skorzystać z ręcznika kuchennego do nakręcania włosów. Wybierz solidny i wytrzymały ręcznik, który wytrzyma ciągnięcie. Papier rozdziel na mniejsze części, z kolei włosy podziel na trzy sekcje. Część włosów zepnij, aby ułatwić sobie pracę z pozostałymi kosmykami. Idealna część ręcznika papierowego powinna mieć przynajmniej 2cm szerokości i kilkanaście centymetrów długości. Chcąc uzyskać fale i loki przy pomocy papieru, wystarczy, że owiniesz każde pojedyncze pasmo w pionie w ręcznik – zrób to dokładnie, aby końcówka była świetnie zawinięta. Nawinięte pasemko razem z fragmentem ręcznika papierowego zakręć w kształt ślimaka i zabezpiecz wsuwką. Podobnie, jak w poprzednim przykładzie, najlepiej trzymać zawinięte włosy przez kilka godzin. Jak zrobić fale i loki w domu – sposób z gumkami do włosów Kolejnym dobrym pomysłem na fale i loki w domu jest metoda z gumkami do włosów. Potrzebne będą wszelkie cienkie gumeczki, którymi skutecznie osiągniesz zamierzony rezultat pofalowanych lub pokręconych włosów. Wilgotne lub zwilżone włosy podziel na pasma – jeśli chcesz mieć burzę loków, im więcej pasm tym lepiej. Każdą część zawijaj w kształt ślimaka jak najciaśniej przy głowie, a następnie zwiąż pojedyncze pasmo za pomocą gumki. Marzysz o falach? Wystarczy, że pasemka będą większe i grubsze – zyskasz dodatkową objętość. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest to, że nawet po wielu godzinach loki lub fale będą wyglądać naturalnie. Jeśli chcesz uzyskać efektowną fryzurę, zakręć włosy z gumkami na noc. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne