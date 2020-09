Jak zrobić frytki belgijskie? Poznaj sekret doskonałych ziemniaczanych przekąsek

Jak zrobić frytki belgijskie ? Sekret tkwi w sposobie smażenia, z czego większość osób może nawet nie wiedzieć. Na szczęście samodzielnie przygotowanie frytek belgijskich nie wymaga zbyt dużego wysiłku. W jaki sposób to zrobić? Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące smażenia ziemniaczanych słupków.

Jak zrobić frytki belgijskie – prosty przepis

1. Zagotuj wodę w garnku z dodatkiem cukru – wrzuć ziemniaki i gotuj około 5 minut. Cukier sprawi, że frytki zyskają piękny kolor.

2. Po tym czasie wyjmij ziemniaki, dokładnie osusz ręcznikiem papierowym.

3. Rozgrzej olej we frytkownicy, jeśli jej nie masz skorzystaj z garnka.

4. Ułóż frytki na sitku i zanurz w gorącym oleju.

5. Kiedy ziemniaki wypłyną na powierzchnię, szybko wyjmij je razem z sitkiem.

6. Jeszcze raz nagrzej olej – po ponownym włożeniu frytek do rozgrzanego oleju, słupki będą chrupiące.

7. Smaż do momentu zarumienienia ziemniaków.

8. Gotowe frytki belgijskie osusz ręcznikiem papierowym, aby odsączyć je z nadmiaru oleju.